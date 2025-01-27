Дизайн упаковки для онлайн-школы английского языка

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  2. Дизайн продукции
Закрыт2 заявки30 просмотров

Требуется дизайнер для упаковки онлайн-школы английского языка с опытом работы в этой сфере. Важно, чтобы дизайнер понимал специфику онлайн-школ. Ожидается, что работы будут в диджитал-стиле с яркими оттенками, а не минималистичными бежевыми тонами. Необходимо отправлять 2 лучших работы и кейсы в личные сообщения.

3 месяца назад
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Евгений
 
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Михаил
 
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#1
Дизайн продукции