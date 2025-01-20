Дизайн для вокальной школы

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт8 заявок190 просмотров

Необходим дизайн для вокальной школы, включая единый стиль оформления всех электронных ресурсов и материалов. Требуется разработка основного цвета в сиренево-фиолетовой гамме, логотипа, фоновой рамки и общего фирменного стиля. Оплата сдельная.

Создание логотипов
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Владислав
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Евгений
 
24 года
4 года в сервисе
Был
21 день назад
3 отзыва
3 месяца назад
Иван
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
3 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
201 отзыв
3 месяца назад
#1
Фирменный стиль
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
130 отзывов
3 месяца назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 отзыва
3 месяца назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
39 отзывов
3 месяца назад
Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
3 месяца назад