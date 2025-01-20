Ищем дизайнеров на аутсорс для работы над проектами. Необходимы навыки в создании инфографики, баннеров, презентаций и разработке фирменного стиля. Также требуется оформление соцсетей и сайтов. Портфолио обязательно для оперативного рассмотрения.
Дизайн для вокальной школы
Необходим дизайн для вокальной школы, включая единый стиль оформления всех электронных ресурсов и материалов. Требуется разработка основного цвета в сиренево-фиолетовой гамме, логотипа, фоновой рамки и общего фирменного стиля. Оплата сдельная.
Заявки фрилансеров
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