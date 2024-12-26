Создание карточек для офиса

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт3 заявки27 просмотров

Необходимо создать новые карточки для офиса. Задача требует креативного подхода и профессиональных навыков в дизайне. Готовы хорошо оплатить работу. Пишите в личные сообщения для обсуждения деталей.

4 месяца назад
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4 месяца назад
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Фирменный стиль