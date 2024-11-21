Фирменный стиль и логотип

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Закрыт1 заявка8 просмотров

Разработать фирменный стиль и логотип для бренда одежды. Примерные референсы есть

Создание логотипов
5 месяцев назад
guest_1734332786568
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
17 минут назад
61 отзыв
5 месяцев назад