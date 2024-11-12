Ищется дизайнер для разработки ключевого визуала и элементов айдентики бренда. Необходим опыт в создании инфографики, рекламных и презентационных материалов, а также проектирование интерфейсов для сайтов и мобильных приложений. Уверенное владение Adobe Photoshop, Illustrator, Figma и другими программами обязательно. Работа удаленная с возможностью карьерного роста.