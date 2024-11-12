Требуется дизайнер для разработки уникальной упаковки портфолио компании, занимающейся созданием сайтов. Необходимо создать концепцию и реализовать дизайн, отражающий фирменный стиль. Требуется опыт в креативных упаковках. Просьба предоставить примеры работ, стоимость и сроки выполнения.
Разработка логотипа , визитка
Нужна помощь в разработке простого лого, и витки
Заявки фрилансеров
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