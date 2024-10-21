Требуется дизайнер-иллюстратор для разработки фирменного стиля в модном минимализме. Необходима отрисовка маскота. Обязателен опыт работы и наличие портфолио. Оплата гарантируется.
Требуется дизайнер для создания упаковки портфолио
Наша компания занимается разработкой сайтов любой сложности. Сейчас ищем талантливого дизайнера для разовой задачи – создания уникальной и привлекательной упаковки для нашего портфолио. Необходимо разработать концепцию и реализовать дизайн, который будет отражать наш стиль и подход. Ждем ваших предложений, если у вас есть опыт в создании креативных упаковок и вы готовы взяться за интересный проект!
Прошу прислать:
1. Примеры подобных работ
2. Указать стоимость и сроки
Требования: опыт в создании креативных упаковок
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