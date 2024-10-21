Наша компания занимается разработкой сайтов любой сложности. Сейчас ищем талантливого дизайнера для разовой задачи – создания уникальной и привлекательной упаковки для нашего портфолио. Необходимо разработать концепцию и реализовать дизайн, который будет отражать наш стиль и подход. Ждем ваших предложений, если у вас есть опыт в создании креативных упаковок и вы готовы взяться за интересный проект!

Прошу прислать:

1. Примеры подобных работ

2. Указать стоимость и сроки

Требования: опыт в создании креативных упаковок