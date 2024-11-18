Разработка универсального шаблона карточки товара Маркетплейсы

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
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Техническое задание для шаблона-макета карточки товара

Задача: Создать универсальный шаблон карточки товара для интернет-магазина, который будет одинаково подходить для любых товаров (автомобили, запчасти, аксессуары). Нужно, чтобы дизайн был постоянным, а менять можно было только изображение и текст (название и описание товара).

Требования:

  1. Цвета:

    • Использовать цвета бренда АвтоВАЗа:

      • Старый стиль: белый, синий, голубой, красный.

      • Новый стиль: темно-серый, светло-серый, белый, оранжевый.

  2. Дизайн:

    • Минималистичный, современный, в стиле АвтоВАЗа.

    • Включить элементы, напоминающие автомобильные детали (например, шестеренки или решетки радиаторов).

    • Карточка должна быть адаптивной — хорошо выглядеть как на компьютере, так и на мобильных устройствах.

  3. Шрифты:

    • Использовать шрифт, похожий на корпоративный стиль АвтоВАЗа.

    • Размеры шрифтов должны быть удобны для чтения на разных устройствах.

  4. Структура карточки:

    • Изображение товара: в центре, место для качественного изображения.

    • Название товара: место для изменяемого заголовка.

    • Описание товара: место для краткого текста, который будет меняться.

  5. Адаптивность:

    • Карточка должна корректно отображаться на разных устройствах (ПК, планшет, телефон).

  6. Формат:

    • Шаблон должен быть предоставлен в формате PSD, Figma или другом, удобном для редактирования.

    • Шаблон должен быть оптимизирован для быстрой загрузки на сайте.

Резюме: Шаблон должен быть простым, удобным и легко редактируемым, с возможностью менять только картинку и текст для каждого товара.

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FigmaOzonUI/UXWildberriesАдаптивный дизайнДизайн карточек
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