Требуется дизайнер для создания фирменного стиля бренда ароматизированных свечей. Необходимо разработать логотип, наклейки, упаковку и другие графические элементы. Предоставьте примеры работ и ориентировочную стоимость услуг.
Разработка универсального шаблона карточки товара Маркетплейсы
Техническое задание для шаблона-макета карточки товара
Задача: Создать универсальный шаблон карточки товара для интернет-магазина, который будет одинаково подходить для любых товаров (автомобили, запчасти, аксессуары). Нужно, чтобы дизайн был постоянным, а менять можно было только изображение и текст (название и описание товара).
Требования:
Цвета:
Использовать цвета бренда АвтоВАЗа:
Старый стиль: белый, синий, голубой, красный.
Новый стиль: темно-серый, светло-серый, белый, оранжевый.
Дизайн:
Минималистичный, современный, в стиле АвтоВАЗа.
Включить элементы, напоминающие автомобильные детали (например, шестеренки или решетки радиаторов).
Карточка должна быть адаптивной — хорошо выглядеть как на компьютере, так и на мобильных устройствах.
Шрифты:
Использовать шрифт, похожий на корпоративный стиль АвтоВАЗа.
Размеры шрифтов должны быть удобны для чтения на разных устройствах.
Структура карточки:
Изображение товара: в центре, место для качественного изображения.
Название товара: место для изменяемого заголовка.
Описание товара: место для краткого текста, который будет меняться.
Адаптивность:
Карточка должна корректно отображаться на разных устройствах (ПК, планшет, телефон).
Формат:
Шаблон должен быть предоставлен в формате PSD, Figma или другом, удобном для редактирования.
Шаблон должен быть оптимизирован для быстрой загрузки на сайте.
Резюме: Шаблон должен быть простым, удобным и легко редактируемым, с возможностью менять только картинку и текст для каждого товара.
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