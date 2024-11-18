Техническое задание для шаблона-макета карточки товара

Задача: Создать универсальный шаблон карточки товара для интернет-магазина, который будет одинаково подходить для любых товаров (автомобили, запчасти, аксессуары). Нужно, чтобы дизайн был постоянным, а менять можно было только изображение и текст (название и описание товара).

Требования:

Цвета: Использовать цвета бренда АвтоВАЗа: Старый стиль: белый, синий, голубой, красный. Новый стиль: темно-серый, светло-серый, белый, оранжевый.

Дизайн: Минималистичный, современный, в стиле АвтоВАЗа.

Включить элементы, напоминающие автомобильные детали (например, шестеренки или решетки радиаторов).

Карточка должна быть адаптивной — хорошо выглядеть как на компьютере, так и на мобильных устройствах. Шрифты: Использовать шрифт, похожий на корпоративный стиль АвтоВАЗа.

Размеры шрифтов должны быть удобны для чтения на разных устройствах. Структура карточки: Изображение товара : в центре, место для качественного изображения.

Название товара : место для изменяемого заголовка.

Описание товара: место для краткого текста, который будет меняться. Адаптивность: Карточка должна корректно отображаться на разных устройствах (ПК, планшет, телефон). Формат: Шаблон должен быть предоставлен в формате PSD, Figma или другом, удобном для редактирования.

Шаблон должен быть оптимизирован для быстрой загрузки на сайте.

Резюме: Шаблон должен быть простым, удобным и легко редактируемым, с возможностью менять только картинку и текст для каждого товара.



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