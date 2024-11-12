Дизайн и фирменный стиль для компании

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт11 заявок22 просмотра

Создание фирменного стиля для производственной компании.
Разработка ключевого визуала и элементов айдентики бренда, оформление презентационных  и рекламных материалов online и offline.
Создание логотипа.
Дизайн баннеров, печатных материалов, каталогов и презентаций, этикеток.
Оформление и дизайн обложек, ленты, постов, сторис и т.д. в соц. cетях и мессенджерах (Instagram, Facebook, Telegram)

FacebookInstagramTelegramДизайн обложекДизайн постовСоздание баннеровСоздание логотиповСоздание презентаций
6 месяцев назад
Dobro_nic
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