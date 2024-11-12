Требуется помощь в создании простого логотипа и визитки для формирования фирменного стиля. Ожидается креативный подход и качественное исполнение. Убедитесь, что дизайн отвечает современным тенденциям и требованиям бренда.
Дизайн и фирменный стиль для компании
Создание фирменного стиля для производственной компании.
Разработка ключевого визуала и элементов айдентики бренда, оформление презентационных и рекламных материалов online и offline.
Создание логотипа.
Дизайн баннеров, печатных материалов, каталогов и презентаций, этикеток.
Оформление и дизайн обложек, ленты, постов, сторис и т.д. в соц. cетях и мессенджерах (Instagram, Facebook, Telegram)
Заявки фрилансеров
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