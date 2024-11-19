Требуется разработать логотип для производственной компании «КОСМО», которая занимается продажей очистных сооружений. Логотип должен включать элементы для подбрендов «КосмоЛОС» и «КосмоСЕПТ», сохраняя общие фирменные элементы. Предпочтительная цветовая палитра указана на прикрепленном изображении, но открыты для ваших предложений.
Создание логотипа, обложки, карточки товаров.
Приветствую. Меня зовут Кирилл
Условия сотрудничества:
Согласование стоимости и сроков;
Предоставляю варианты дизайна, выбираем понравившиеся для доработки;
Дорабатывем понравившиеся с учетом правок и комментариев;
После понравившегося примера постаплата 50%;
Высылаю исходник в формате который вы скажите;
Итоговый результат высылаю после полной оплаты заказа, пожалуйста учитывайте это;
Обсуждение проекта и условий проходят тока по переписке на площадке Weblancer или Telegram. Как вам будет удобно.
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