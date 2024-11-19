Создание логотипа, обложки, карточки товаров.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт5 заявок164 просмотра

Приветствую. Меня зовут Кирилл

Условия сотрудничества:

  1. Согласование стоимости и сроков;

  2. Предоставляю варианты дизайна, выбираем понравившиеся для доработки;

  3. Дорабатывем понравившиеся с учетом правок и комментариев;

  4. После понравившегося примера постаплата 50%;

  5. Высылаю исходник в формате который вы скажите;

  6. Итоговый результат высылаю после полной оплаты заказа, пожалуйста учитывайте это;

  • Обсуждение проекта и условий проходят тока по переписке на площадке Weblancer или Telegram. Как вам будет удобно.

TelegramДизайн обложекСоздание карточек товаровСоздание логотипов
5 месяцев назад
ZAZik-libert
Кирилл 
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5 месяцев назад
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