# 1 — $ 50

Добрый день, нужно разработать логотип

1. О компании: Компания «КОСМО» занимается производством и продажей очистных сооружений, в том числе септиков и локальных очистных станций (ЛОС). Основная миссия компании — создание надежных и инновационных решений для очистки сточных вод, которые заботятся о чистоте окружающей среды и удобстве пользователей.

2. Направления бренда:

КосмоЛОС — Локальные очистные сооружения.

КосмоСЕПТ — Септики.

Каждое направление представляет отдельное направление деятельности компании, но в рамках единого бренда

Элементы логотипа:

Основной логотип компании «КОСМО».

Варианты логотипов для направлений «КосмоЛОС» и «КосмоСЕПТ», которые сохраняют общие фирменные элементы (например, шрифты, элементы символики) для визуальной связи, но имеют акценты, отражающие специфику направления.

Цветовую палитру желательно использовать как на прикрепленном изображении. Опять же, если считаете, что лучше ваш вариант - предлагайте