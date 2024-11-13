1. Концепция:

Нам нужен логотип в виде разделенного сердца, где каждая половинка будет жить на своей части одежды. В одной половинке будут инициалы “HB”, но хочется, чтобы они выглядели не просто как буквы, а как-то отражали идею сердцебиения. Вторая половинка останется пустой или сделанной попроще, чтобы они смотрелись гармонично, даже когда разделены.

2. Что важно передать в дизайне:

• Игра с “HB”: Хотелось бы, чтобы инициалы выглядели стильно и необычно — не просто как текст, а как будто часть сердца. Можно попробовать передать идею пульса через волнообразные линии, плавные изгибы или легкий эффект пульсации, намекающий на ритм сердца. Главное, чтобы “HB” оставались читаемыми, но с интересной «изюминкой».

• Полупрозрачность и универсальность: Логотип должен быть полупрозрачным, чтобы его можно было легко размещать на разных тканях и цветах. А для ярких или текстурных материалов можно предусмотреть вариант с полной прозрачностью, чтобы логотип оставался выразительным.

3. Как это будет использоваться:

• Половинка с инициалами: Мы планируем размещать её на груди футболок и худи, то есть прямо над сердцем — это отсылает к концепции heartbeat и добавляет символизма.

• Пустая половинка: Вторая половинка будет находиться на других частях одежды, например, на штанах или кепках. В ней можно оставить легкие штрихи — например, тонкие линии или мягкий градиент, чтобы добавить глубины, но оставить её достаточно простой и лаконичной.

4. Особенность heartbeat:

Чтобы подчеркнуть идею heartbeat, можно добавить элемент, похожий на линию ЭКГ, внутрь инициалов “HB” или в форме половины сердца. Это добавит логотипу уникальности и сделает его более запоминающимся.

5. Свобода в дизайне половинок:

В плане дизайна самих половинок сердца хочу дать полную свободу. Возможно, вы найдете способ сделать их еще более оригинальными и выразительными — я открыт к креативным идеям! Хочется, чтобы логотип получился простым, но с характером, чтобы он выделялся и цеплял внимание.