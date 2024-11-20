Требуется уникальный логотип для фирмы 'Wyprano', занимающейся химчисткой мягкой мебели и ковровых покрытий. Дизайн должен отражать суть услуг, быть универсальным и четким. Предпочтительная цветовая гамма и элементы, такие как пылесос и диван. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения.
Дизайн Лого
Ищу несколько видов лого для своего бренда мыла. Текст это будет 2 слова и примерная картинка есть в голове. Хочется простоты, красоты и утонченности, запоминающийся стиль.
Нужен дизайн. Хочется получить от вас 4-5 разных дизайнов по моему описанию и наводкам как я это вижу, и парочку по вашему вкусу, чтобы выбрать идеальный тот, что откликнется. 🙏 Благодарю
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