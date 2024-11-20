Дизайн Лого

$15
  1. Биржа фриланса
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Завершен9 заявок40 просмотров

Ищу несколько видов лого для своего бренда мыла. Текст это будет 2 слова и примерная картинка есть в голове. Хочется простоты, красоты и утонченности, запоминающийся стиль.

Нужен дизайн. Хочется получить от вас 4-5 разных дизайнов по моему описанию и наводкам как я это вижу, и парочку по вашему вкусу, чтобы выбрать идеальный тот, что откликнется. 🙏 Благодарю

Создание логотипов
6 месяцев назад
guest_16551245712084
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
час назад
6 месяцев назад
$30
3 дня
Escrow
Очень довольна работой с Анастасией! Ее коммуникацией, всем процессом и финальным продуктом! Спасибо большое!!
Отличный заказчик и очень интересный проект. Рада была сотрудничеству. Рекомендую!

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