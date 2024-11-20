Ищу несколько видов лого для своего бренда мыла. Текст это будет 2 слова и примерная картинка есть в голове. Хочется простоты, красоты и утонченности, запоминающийся стиль.

Нужен дизайн. Хочется получить от вас 4-5 разных дизайнов по моему описанию и наводкам как я это вижу, и парочку по вашему вкусу, чтобы выбрать идеальный тот, что откликнется. 🙏 Благодарю