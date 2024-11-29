Логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка6 просмотров

Виктор, добрый день!

Нужно разработать логотип для компании, которая оказывает услуги фулфилмента поставщикам товаров на маркетплейсы в РФ.

Мы берём на себя всю складскую и логистическую часть работы с товаром: хранение, упаковка, маркировка, отгрузка, доставка на склады маркетплейсов. Работаем с Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Lamoda.

Логотип будет использоваться на сайте, баннерах, в брендировании машин компании, на выставках и тд. Домен: SkladZila.ru, отсылка к Годзилле. Нужно отразить мощь, уверенность, безграничные возможности компании. Так же нужно сделать понятным, что работаем с маркетплейсами: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Lamoda. Мы хотим получить запоминающийся образ, который вызывает эмоции и четкие ассоциации с лучшим фулфилментом для маркетплейсов.

Текущий сайт: распаковка.москва (полностью переделываем). Возможно стоит использовать идею с контейнерами с этого сайта (масштабность, конкретные маркетплейсы).

Так же нам нравится вариант изображения Годзиллы, которое прикрепим к ТЗ. Если возможно сделать логотип на основании этого изображения или в этом стиле, то будет отлично.

После разработки логотипа мы обратимся к вам за баннерами для разных площадок (авито, маркетплейсы и тд).

Однажды вы нам уже сделали классный логотип, поэтому будем рады продолжению сотрудничества!)

OzonWildberriesСоздание логотипов
6 месяцев назад
tgodzhik
Татьяна 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
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Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
онлайн
6 месяцев назад
$50
7 дней
Escrow
Второй логотип заказываем у Виктора, как всегда его работа на высоте! Всем рекомендую, получили отличный результат!
Только позитивное впечатление от сотрудничества с Татьяной! Благодарю за интересный заказ.

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
онлайн
6 месяцев назад
#1
Логотипы и Знаки