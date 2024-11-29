Ищется дизайнер для создания логотипов для бренда мыла. Требуются 4-5 вариантов логотипов на основе описания заказчика и 2-3 варианта по собственному вкусу. Ожидается простота, красота и утонченность в дизайне. Логотип должен быть запоминающимся и соответствовать стилю бренда.
Логотип
Виктор, добрый день!
Нужно разработать логотип для компании, которая оказывает услуги фулфилмента поставщикам товаров на маркетплейсы в РФ.
Мы берём на себя всю складскую и логистическую часть работы с товаром: хранение, упаковка, маркировка, отгрузка, доставка на склады маркетплейсов. Работаем с Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Lamoda.
Логотип будет использоваться на сайте, баннерах, в брендировании машин компании, на выставках и тд. Домен: SkladZila.ru, отсылка к Годзилле. Нужно отразить мощь, уверенность, безграничные возможности компании. Так же нужно сделать понятным, что работаем с маркетплейсами: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Lamoda. Мы хотим получить запоминающийся образ, который вызывает эмоции и четкие ассоциации с лучшим фулфилментом для маркетплейсов.
Текущий сайт: распаковка.москва (полностью переделываем). Возможно стоит использовать идею с контейнерами с этого сайта (масштабность, конкретные маркетплейсы).
Так же нам нравится вариант изображения Годзиллы, которое прикрепим к ТЗ. Если возможно сделать логотип на основании этого изображения или в этом стиле, то будет отлично.
После разработки логотипа мы обратимся к вам за баннерами для разных площадок (авито, маркетплейсы и тд).
Однажды вы нам уже сделали классный логотип, поэтому будем рады продолжению сотрудничества!)
Выбранный исполнитель
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