Виктор, добрый день!

Нужно разработать логотип для компании, которая оказывает услуги фулфилмента поставщикам товаров на маркетплейсы в РФ.

Мы берём на себя всю складскую и логистическую часть работы с товаром: хранение, упаковка, маркировка, отгрузка, доставка на склады маркетплейсов. Работаем с Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Lamoda.

Логотип будет использоваться на сайте, баннерах, в брендировании машин компании, на выставках и тд. Домен: SkladZila.ru, отсылка к Годзилле. Нужно отразить мощь, уверенность, безграничные возможности компании. Так же нужно сделать понятным, что работаем с маркетплейсами: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Lamoda. Мы хотим получить запоминающийся образ, который вызывает эмоции и четкие ассоциации с лучшим фулфилментом для маркетплейсов.

Текущий сайт: распаковка.москва (полностью переделываем). Возможно стоит использовать идею с контейнерами с этого сайта (масштабность, конкретные маркетплейсы).

Так же нам нравится вариант изображения Годзиллы, которое прикрепим к ТЗ. Если возможно сделать логотип на основании этого изображения или в этом стиле, то будет отлично.

После разработки логотипа мы обратимся к вам за баннерами для разных площадок (авито, маркетплейсы и тд).

Однажды вы нам уже сделали классный логотип, поэтому будем рады продолжению сотрудничества!)