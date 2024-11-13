Новый логотип

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Закрыт17 заявок42 просмотра

Нужно 3 варианта логотипа или только название или название с эмблемой в векторном формате.

Создание логотипов
6 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

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Лучший дизайнер логотипов апреля
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