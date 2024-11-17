Необходимо создать векторный логотип для благотворительной компании 'Children's Dreams'. Логотип должен быть в форме сердца, с использованием цветов флага Армении. В качестве референса можно взять скульптуру, изображающую руки в форме сердца. Логотип должен гармонировать с дизайном главной страницы будущего сайта.
Логотип для турагентство
Название компании
Family Voyage
Турагентство
Использовать казахские орнамент.
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