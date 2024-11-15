Нужен дизайнер для создания логотипов

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Закрыт3 заявки27 просмотров

Нужен дизайнер для создания логотипов.

Требования: Опыт в создании логотипов, креативность, умение работать с клиентами, рассматриваем всех и новичков.

Возраст от 18+ обязательно.

Наличие портфолио с ценами.

Бюджет: по договоренности.

Создание логотипов
6 месяцев назад
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