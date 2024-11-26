Создание логотипа для компании

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен6 заявок53 просмотра

Добрый день. Нужно отрисовать логотип в векторе для благотворительной компании с названием "Children's Dreams"

За референс можно взять эту скульптуру и отрисовать руки немного в форме сердца

В целом общий план должен быть на сердце похож
Остальное ориентировочно как на картинке

Предпочтительные цвета - флаг Армении
Так же приложил скрин главной страницы будущего сайта, просьба сделать что-то уместное и подходящее под этот дизайн

Отрисовка логотипов
6 месяцев назад
guest_16661720407735
3 года в сервисе
Был
15 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
час назад
6 месяцев назад
$30
2 дня
Задача выполнена корректно и в срок. Рекомендую исполнителя!
Благодарю. С радостью продолжу сотрудничество с вами. Коммуникация отличная .

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
42 года
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
6 месяцев назад
Дарья
 
24 года
6 месяцев в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 месяцев назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
61 отзыв
6 месяцев назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
5 часов назад
447 отзывов
6 месяцев назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
201 отзыв
6 месяцев назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-5
Логотипы и Знаки
AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
час назад
6 месяцев назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-10
Логотипы и Знаки