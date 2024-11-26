Ищется дизайнер для разработки логотипов. Требуется опыт в создании логотипов, креативность и умение работать с клиентами. Рассматриваются все кандидаты, включая новичков. Необходимо наличие портфолио с ценами. Бюджет обговаривается индивидуально.
Создание логотипа для компании
Добрый день. Нужно отрисовать логотип в векторе для благотворительной компании с названием "Children's Dreams"
За референс можно взять эту скульптуру и отрисовать руки немного в форме сердца
В целом общий план должен быть на сердце похож
Остальное ориентировочно как на картинке
Предпочтительные цвета - флаг Армении
Так же приложил скрин главной страницы будущего сайта, просьба сделать что-то уместное и подходящее под этот дизайн
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется дизайнер для разработки логотипа и обложки группы в ВКонтакте. Бюджет обсуждается. Необходимы креативные и уникальные решения для визуального оформления.Логотипы и Знаки5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется дизайнер для разработки логотипов и фирменных стилей. Необходимо предоставить портфолио и информацию о себе. Опыт в графическом дизайне приветствуется.Логотипы и Знаки4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется создать логотип в виде разделенного сердца с инициалами 'HB', который отражает идею сердцебиения. Одна половинка будет с инициалами в стилизованном виде, а другая – простой или пустой. Логотип должен быть полупрозрачным для размещения на различных тканях. Открыты к креативным идеям для дизайна.Логотипы и Знаки12 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Ищется дизайнер для разработки современного логотипа компании, специализирующейся на продаже гибких светодиодных экранов. Логотип должен быть привлекательным и четко отражать специализацию компании. Опыт в создании логотипов обязателен.Логотипы и Знаки6 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $30
Требуется разработка логотипа для бренда керамики Ante ceramica с акцентом на атмосферу древности и естественности. В зависимости от стоимости возможно создание визиток. Имеются наброски для ориентира.Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется разработать 3 варианта логотипа в векторном формате. Варианты могут включать только название или название с эмблемой. Основное внимание следует уделить оригинальности и современному дизайну.Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $15
Ищется дизайнер для создания логотипов для бренда мыла. Требуются 4-5 вариантов логотипов на основе описания заказчика и 2-3 варианта по собственному вкусу. Ожидается простота, красота и утонченность в дизайне. Логотип должен быть запоминающимся и соответствовать стилю бренда.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Требуется уникальный логотип для фирмы 'Wyprano', занимающейся химчисткой мягкой мебели и ковровых покрытий. Дизайн должен отражать суть услуг, быть универсальным и четким. Предпочтительная цветовая гамма и элементы, такие как пылесос и диван. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 месяцев назад