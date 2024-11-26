Добрый день. Нужно отрисовать логотип в векторе для благотворительной компании с названием "Children's Dreams"



За референс можно взять эту скульптуру и отрисовать руки немного в форме сердца



В целом общий план должен быть на сердце похож

Остальное ориентировочно как на картинке



Предпочтительные цвета - флаг Армении

Так же приложил скрин главной страницы будущего сайта, просьба сделать что-то уместное и подходящее под этот дизайн