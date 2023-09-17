Sofya_R

Софья Sofya_R

 
74 годаРоссия/Владимир
5 лет на фриланс-бирже
Была
день назад
Процесс творчества - это моя стихия.

Приветствую тебя, дорогой друг!

Меня зовут Софья. Я занимаюсь разработкой логотипов более 5 лет. Работаю в Иллюстраторе. За это время успешно сделано более 2000 проектов, логотипов самых разных тематик. Готова помочь и Вам с реализацией идеи.

Мой девиз: честно, качественно, с душой и фантазией. Работаю без спешки, с пониманием дела, с учетом всех пожеланий заказчика. Пожалуйста, прочитайте инструкцию для покупателей и ответьте на мои вопросы, чтобы не тратить наше с Вами время. Создание логотипа, который станет в итоге брендом, это совместная работа исполнителя и заказчика. Четко поставленная задача - залог быстрого и качественного выполнения задания. Надеюсь на Ваше понимание и сотрудничество!

Ссылка на портфолио: https://www.weblancer.net/users/Sofya_R/portfolio/logotipy-i-znaki-7/

Здесь можно посмотреть примеры моих логотипов разной сложности.

В стандартный пакет услуги включено:

- Три варианта лого на выбор в формате визуализации PNG.

- Внесение правок в один выбранный вариант.

- Финальный вариант в формате PNG / AI / EPS.

Срок исполнения от 1 до 5 дней в зависимости от сложности работы.

Если вам нужен логотип, обращайтесь.

Инструкция:

До начала работы, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы:

- Название компании и профиль деятельности в том виде, в котором они будут изображены на логотипе;

- Слоган, если есть;

- Что должен отражать логотип, какую идею нести;

- Где будет размещаться логотип: на печатной продукции или в электронном виде, цветовой режим;

- Ссылку на сайт, если логотип нужен для сайта. Если сайт еще в разработке, расскажите про его дизайн, какие

используются цвета, графика, шрифты и так далее, прикладывайте скриншоты главной страницы;

- Предпочтения по цветам, стилю и форме логотипа;

- Какие элементы и цвета нежелательны в логотипе;

- Понравившиеся логотипы, если есть;

- Какие образы стоит использовать при создании лого;

- Какие образы точно не использовать при создании лого;

- Если есть свое видение и свой эскиз, присылайте;

- Конкретные размеры, если необходимо;

- Прочие пожелания по дизайну (если они есть). Любая дополнительная информация приветствуется.

- В каком формате хотите получить готовые файлы.

5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$30
средняя цена заказа
16%
заявок принято заказчиками
2
постоянных заказчиков
28
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
konstantinmandra
Константин 
30 летРоссия
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
2 месяца назад
Разработка логотипа врача-травматолога
Отличный дизайнер! Сделала все быстро и качественно, и недорого! Всем советую.
Благодарю за хороший отзыв о моей работе. Сотрудничеством довольна. Все четко: постановка задачи, коммуникация, оплата. Заказчика рекомендую.
Ответный отзыв
valenta96
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
$15
10 баллов
2 месяца назад
Дизайн логотипа
Рекомендую Софью как отличного исполнителя, всё сделано идеально, предложила много разных вариантов логотипа по моему заданию. Наилучшие рекомендации!
Спасибо за заказ. Сотрудничеством с Валентиной довольна. Рекомендую. заказчика.
Ответный отзыв
demaxweb
Денис 
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
2 месяца назад
Логотип для компании по механизированной штукатурке
Все отлично
Сотрудничеством довольна.
Ответный отзыв
demaxweb
Денис 
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
2 месяца назад
Логотип для управляющей компании
Все отлично
Сотрудничеством довольна.
Ответный отзыв
guest_1693158412126
Германия
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
4 месяца назад
Логотип для фирмы занимающаяся бурением отверстий в стенах, потолках
OK
Благодарю за интересный конкурс.
Ответный отзыв
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