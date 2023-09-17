Приветствую тебя, дорогой друг!
Меня зовут Софья. Я занимаюсь разработкой логотипов более 5 лет. Работаю в Иллюстраторе. За это время успешно сделано более 2000 проектов, логотипов самых разных тематик. Готова помочь и Вам с реализацией идеи.
Мой девиз: честно, качественно, с душой и фантазией. Работаю без спешки, с пониманием дела, с учетом всех пожеланий заказчика. Пожалуйста, прочитайте инструкцию для покупателей и ответьте на мои вопросы, чтобы не тратить наше с Вами время. Создание логотипа, который станет в итоге брендом, это совместная работа исполнителя и заказчика. Четко поставленная задача - залог быстрого и качественного выполнения задания. Надеюсь на Ваше понимание и сотрудничество!
Ссылка на портфолио: https://www.weblancer.net/users/Sofya_R/portfolio/logotipy-i-znaki-7/
Здесь можно посмотреть примеры моих логотипов разной сложности.
В стандартный пакет услуги включено:
- Три варианта лого на выбор в формате визуализации PNG.
- Внесение правок в один выбранный вариант.
- Финальный вариант в формате PNG / AI / EPS.
Срок исполнения от 1 до 5 дней в зависимости от сложности работы.
Если вам нужен логотип, обращайтесь.
Инструкция:
До начала работы, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы:
- Название компании и профиль деятельности в том виде, в котором они будут изображены на логотипе;
- Слоган, если есть;
- Что должен отражать логотип, какую идею нести;
- Где будет размещаться логотип: на печатной продукции или в электронном виде, цветовой режим;
- Ссылку на сайт, если логотип нужен для сайта. Если сайт еще в разработке, расскажите про его дизайн, какие
используются цвета, графика, шрифты и так далее, прикладывайте скриншоты главной страницы;
- Предпочтения по цветам, стилю и форме логотипа;
- Какие элементы и цвета нежелательны в логотипе;
- Понравившиеся логотипы, если есть;
- Какие образы стоит использовать при создании лого;
- Какие образы точно не использовать при создании лого;
- Если есть свое видение и свой эскиз, присылайте;
- Конкретные размеры, если необходимо;
- Прочие пожелания по дизайну (если они есть). Любая дополнительная информация приветствуется.
- В каком формате хотите получить готовые файлы.