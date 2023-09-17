Процесс творчества - это моя стихия.

Приветствую тебя, дорогой друг!

Меня зовут Софья. Я занимаюсь разработкой логотипов более 5 лет. Работаю в Иллюстраторе. За это время успешно сделано более 2000 проектов, логотипов самых разных тематик. Готова помочь и Вам с реализацией идеи.

Мой девиз: честно, качественно, с душой и фантазией. Работаю без спешки, с пониманием дела, с учетом всех пожеланий заказчика. Пожалуйста, прочитайте инструкцию для покупателей и ответьте на мои вопросы, чтобы не тратить наше с Вами время. Создание логотипа, который станет в итоге брендом, это совместная работа исполнителя и заказчика. Четко поставленная задача - залог быстрого и качественного выполнения задания. Надеюсь на Ваше понимание и сотрудничество!

Ссылка на портфолио: https://www.weblancer.net/users/Sofya_R/portfolio/logotipy-i-znaki-7/

Здесь можно посмотреть примеры моих логотипов разной сложности.

В стандартный пакет услуги включено:

- Три варианта лого на выбор в формате визуализации PNG.

- Внесение правок в один выбранный вариант.

- Финальный вариант в формате PNG / AI / EPS.

Срок исполнения от 1 до 5 дней в зависимости от сложности работы.

Если вам нужен логотип, обращайтесь.

Инструкция:

До начала работы, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы:

- Название компании и профиль деятельности в том виде, в котором они будут изображены на логотипе;

- Слоган, если есть;

- Что должен отражать логотип, какую идею нести;

- Где будет размещаться логотип: на печатной продукции или в электронном виде, цветовой режим;

- Ссылку на сайт, если логотип нужен для сайта. Если сайт еще в разработке, расскажите про его дизайн, какие

используются цвета, графика, шрифты и так далее, прикладывайте скриншоты главной страницы;

- Предпочтения по цветам, стилю и форме логотипа;

- Какие элементы и цвета нежелательны в логотипе;

- Понравившиеся логотипы, если есть;

- Какие образы стоит использовать при создании лого;

- Какие образы точно не использовать при создании лого;

- Если есть свое видение и свой эскиз, присылайте;

- Конкретные размеры, если необходимо;

- Прочие пожелания по дизайну (если они есть). Любая дополнительная информация приветствуется.

- В каком формате хотите получить готовые файлы.