valenta96

Валентина valenta96

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$123
выплачено фрилансерам
75%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
ArinaG
Арина 
16 летВеликобритания
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв
$20
10 баллов
месяц назад
Дизайн презентации для восточных коллег
👍🏼
Всё супер
Ответный отзыв
DST96
Дарья 
27 летРоссия
3 месяца в сервисе
Был
12 дней назад
$22
10 баллов
месяц назад
Дизайн логотипа
Спасибо за сотрудничество.
Рекомендую
Ответный отзыв
_AdyamI_
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
12 дней назад
$1
10 баллов
2 месяца назад
Дизайн логотипа
Был рад сотрудничеству)))
Рекомендую Григория как хорошего исполнителя, предложил массу вариантов логотипа, долго терпел мои придирки. Наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
Sofya_R
Софья 
74 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
16 часов назад
$15
10 баллов
2 месяца назад
Дизайн логотипа
Спасибо за заказ. Сотрудничеством с Валентиной довольна. Рекомендую. заказчика.
Рекомендую Софью как отличного исполнителя, всё сделано идеально, предложила много разных вариантов логотипа по моему заданию. Наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
ReMind
32 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
19 часов назад
7 отзывов
$65
10 баллов
5 месяцев назад
Adobe Flash Professional анимационный ролик
Рад сотрудничеству. Отличный заказчик. Рекомендую!
Всё идеально. Благодарю исполнителя
Ответный отзыв