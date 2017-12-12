Необходимо создать презентацию (материалы предоставлю) для архитектурного бюро. Целевая аудитория - арабы, Средняя Азия, Китай и Япония (это будут разные презентации). В дизайне необходимо учесть специфику восприятия целевой аудитории, учесть их культуру и ...
- Презентации1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Необходимо нарисовать логотип по строительной тематике - объединения всех строительных компаний региона.Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен2 месяца назад
В программах Flash CC и Synfig_StudioАнимация1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Задание для универа. Cоздать в Adobe Flash Professional анимационный ролик по собственному сценарию продолжительностью от 1 до 3-х мин. Подробности в файле.Анимация1 исполнительЗавершен6 месяцев назад
Требуется сделать несколько заданий по информатике вузовской программы на тему систем счисления, обратных и дополнительных кодов, операции модифицированных машинных кодов. Сдается задание в формате docx. Задания пришлю в личку. Всего 13 заданий. Могу взять несколько исполнителей ...Контрольные, Задачи и Тесты5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен на проект мастер по настройке контекста в Яндекс Директ и Гугл Эдвордс. Проект - продажа нескольких объектов недвижимости.Контекстная реклама32 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сделать видеоролик для ютуба из имеющихся нарезок видео (демо из игры КС 1.6) Пожалуйста, оставляйте заявки только те, кто знаком со спецификой видео по игровым проектам.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $100
Разыскивается дизайнер на проектную работу. Нужен дизайн для современного продающего лендинга небольшого коттеджного поселка. Желателен опыт в тематике, связанной с недвижимостью.Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо нарисовать несколько тематических изображений по тематике онлайн-игр - CS:GO, CS 1.6 и т.п. Пишите свои ценники в комментарии к заказу.Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $100
Жизненно необходим грамотный дизайнер, который выполняет свою работу качественно и в срок. Необходимо выполнить дизайн сервиса автоматизации, подробнее - в личной переписке. Стоимость проекта - 5-6 тысяч рублей.Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу исполнителя для написания 30 постов во "Вконтакте" - емких, качественных и грамотных. Стоимость одного поста + картинка из гугла - 40 рублей.Редактирование и Корректура43 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется рерайтер\копирайтер для написания емких, интересных публикаций для соцсетей. Тематика различная. Стоимость 40 рублей за 1 пост до 1000 символов. Нужно 30 публикацийКопирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад