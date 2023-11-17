Главное знать задачу...

Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:

- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);

- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);

- в некоторых случаях предоплату (WebMoney/Яндекс деньги/Карта).

С моей стороны при реализации каждого проекта:

- прорабатывается концепция текста;

- применяется творческий подход;

- задействуются опыт и профессионализм;

- строго соблюдаются оговоренные сроки;

- поддерживается постоянная связь с заказчиком;

- проверяется уникальность по advego;

Огромный опыт в IT.

Работаю с сайтами около 5 лет.

Так же имею большой опыт в монтаже видео.

Adobe after effects/ adobe premiere PRO/ adobe photoshop cc.

Освоил 3D-визуализацию, расширил линейку предоставляемых услуг.