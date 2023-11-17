_AdyamI_

Григорий _AdyamI_

 
32 годаРоссия/Казань
3 года на фриланс-бирже
Был
6 дней назад
Главное знать задачу...

Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:

- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);

- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);

- в некоторых случаях предоплату (WebMoney/Яндекс деньги/Карта).

С моей стороны при реализации каждого проекта:

- прорабатывается концепция текста;

- применяется творческий подход;

- задействуются опыт и профессионализм;

- строго соблюдаются оговоренные сроки;

- поддерживается постоянная связь с заказчиком;

- проверяется уникальность по advego;

Огромный опыт в IT.

Работаю с сайтами около 5 лет.

Так же имею большой опыт в монтаже видео.

Adobe after effects/ adobe premiere PRO/ adobe photoshop cc.

Освоил 3D-визуализацию, расширил линейку предоставляемых услуг.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
20%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
valenta96
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
22 дня назад
$1
10 баллов
месяц назад
Дизайн логотипа
Рекомендую Григория как хорошего исполнителя, предложил массу вариантов логотипа, долго терпел мои придирки. Наилучшие рекомендации!
Был рад сотрудничеству)))
Ответный отзыв