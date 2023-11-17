Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:
- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);
- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);
- в некоторых случаях предоплату (WebMoney/Яндекс деньги/Карта).
С моей стороны при реализации каждого проекта:
- прорабатывается концепция текста;
- применяется творческий подход;
- задействуются опыт и профессионализм;
- строго соблюдаются оговоренные сроки;
- поддерживается постоянная связь с заказчиком;
- проверяется уникальность по advego;
Огромный опыт в IT.
Работаю с сайтами около 5 лет.
Так же имею большой опыт в монтаже видео.
Adobe after effects/ adobe premiere PRO/ adobe photoshop cc.
Освоил 3D-визуализацию, расширил линейку предоставляемых услуг.
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