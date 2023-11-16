Дизайн логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен12 заявок54 просмотра
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Необходимо нарисовать логотип по строительной тематике - объединения всех строительных компаний региона. 

2 месяца назад
valenta96
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
14 дней назад
Выбранные исполнители
_AdyamI_
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
месяц назад
$1
2 дня
RUB
Рекомендую Григория как хорошего исполнителя, предложил массу вариантов логотипа, долго терпел мои придирки. Наилучшие рекомендации!
Был рад сотрудничеству)))
Sofya_R
Софья 
74 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
2 месяца назад
$15
30 дней
RUBWMZ
Рекомендую Софью как отличного исполнителя, всё сделано идеально, предложила много разных вариантов логотипа по моему заданию. Наилучшие рекомендации!
Спасибо за заказ. Сотрудничеством с Валентиной довольна. Рекомендую. заказчика.
DST96
Дарья 
27 летРоссия
3 месяца в сервисе
Был
3 дня назад
2 месяца назад
$22
10 дней
RUB
Рекомендую
Спасибо за сотрудничество.