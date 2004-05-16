Только качено и в срок - дизайн логотипов , визиток и многое другое.

Также монтаж и фотошоп видео и фото.

И еще занимаюсь копирайтингом.

Напишу , отридактирую все что попросите.

Моя цель - предоставить лутшую услугу на рынке!



Если вы работаете со мной вы эконмите:

- Деньги

- Время

- нервы



Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент был доволен моей работой!

Готов приступит к работе сейчас и довести работу до конца!

Если что-то в работе не нравится не надо переживать просто надо сообщить о том что вам не нравится и я все сделаю на ваш вкус!