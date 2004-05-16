bogdan_m11

Богдан Малофієнко bogdan_m11

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад

Только качено и в срок - дизайн логотипов , визиток и многое другое.
Также монтаж и фотошоп видео и фото.
И еще занимаюсь копирайтингом.

Напишу , отридактирую все что попросите.

Моя цель - предоставить лутшую услугу на рынке!

Если вы работаете со мной вы эконмите:
- Деньги
- Время
- нервы


Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент был доволен моей работой!
Готов приступит к работе сейчас и довести работу до конца!
Если что-то в работе не нравится не надо переживать просто надо сообщить о том что вам не нравится и я все сделаю на ваш вкус!

#45Русский язык
#72Написание обзоров
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1228
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Русский языкНаписание обзоров
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Все чітко та ясно) Рекомендую до співпраці
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