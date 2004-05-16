Только качено и в срок - дизайн логотипов , визиток и многое другое.
Также монтаж и фотошоп видео и фото.
И еще занимаюсь копирайтингом.
Напишу , отридактирую все что попросите.
Моя цель - предоставить лутшую услугу на рынке!
Если вы работаете со мной вы эконмите:
- Деньги
- Время
- нервы
Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент был доволен моей работой!
Готов приступит к работе сейчас и довести работу до конца!
Если что-то в работе не нравится не надо переживать просто надо сообщить о том что вам не нравится и я все сделаю на ваш вкус!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1228
рейтинг фрилансера
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Портфолио
- Логотипинет просмотров
- Фотомонтажнет просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Русский языкНаписание обзоров
Рекомендую до співпраці
Ответный отзыв
Все чітко та ясно) Рекомендую до співпраці