Сделать логотип для компании "GoodSolar"

Нужно создать логотип для портала продажи авто в прибалтике (эстония,литва,латвия) Хочу простой, но интересный логотип, чтобы в нем был смысл всего дела.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Минималистичный логотип
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