Логотип

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт26 заявок108 просмотров
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Для изделий из дерева (доски, подносы, хлебницы и прочее) хочу логотип. Чтобы можно было наносить и на изделие и на упаковку. Название Мама Карло. "Дома уютно и тепло". Можно просто Мама Карло.

2 месяца назад
guest_1698729390216
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад
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