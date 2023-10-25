Нужно сделать логотип для магазина одежды

Мне нужен логотип для моего магазина брендовой одежды. Мне нужно логотип который будет связан с историческими воинами, историческими героями, историческими зданиями и писателями. Нужно чтобы было минималистично и без ничего лишнего. Название магазина Personality Impuls, PersonalityImpuls или PesronalityImpuls.story (выбери какой лучше всего подходит). Хотел бы увидеть 4-6 вариантов логотипа. Цвета желательно более темные.

Если нужно больше подробностей пишите.

Цена не больше 10 долларов