Логотип для телеграмм канала

Потрібно зробити аватарку в магазин жиж для под систем. Стиль:має мати співвідношення до назви «Dragon Smok” Як я бачу цю картину:дракон який пускає дим також який тримає 2 рідини в кожній руці який ...
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здравствуйте можете сделать
логотип с названием “BROOKLYN”
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