Логотип-герб для интернет магазина эпл техники

герб-лого нужно сделать по референту герба Российской империи

как я вижу это все - в центре вместо Георгия победоносца должно быть эпл яблоко крупным главным планом, в руках Дайсон и тут уже на ваш взгляд что лучше смотрелось в другой руке из вариантов (Плейстейшн 5, часы эпл, эирподсы), а на крыльях разбросать оставшиеся варианты