Взять картинку глаза, какую я скажу и приделать к ним реснички. Так получится логотип наращивания ресниц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логотип
Тема: Криптовалюта
Для: Телеграм канала
Сроки: Сегодня (Очень срочно)
ТЗ: (Укажу в Личных сообщениях)
Бюджет: (110$)
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