Отрисовка логотипа

Взять картинку глаза, какую я скажу и приделать к ним реснички. Так получится логотип наращивания ресниц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, нужно отрисовать логотип в программе CDR. Пример уже готов но в плохом качестве
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