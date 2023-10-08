Отрисовка логотипа

$350
Логотипы и ЗнакиЗакрыт25 заявок124 просмотра
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Здравствуйте, нужно отрисовать логотип в программе CDR. Пример уже готов но в плохом качестве

2 месяца назад
guest_1697259737278
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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