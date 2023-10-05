Логотип, слоган для интернет-магазина

$10
Логотипы и ЗнакиЗакрыт11 заявок52 просмотра
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Необходимо придумать фирменный логотип для интернет-магазина нижнего белья и пр. Название: “KAZUMI”. Есть примерное представление по шрифту, картинке. Но рассмотрим все варианты.

2 месяца назад
guest_1696838420404
Россия
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Anton655
Антон 
19 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
$10
3 дня
RUB
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