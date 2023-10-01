Логотип для соц.сетей

$10
Логотипы и ЗнакиЗакрыт24 заявки116 просмотров
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Нужен логотип чтобы мы могли использовать как заглавное фото для наших соц.сетей, а так же для наших постов.

Занимаемся транспортом и логистикой.

Примеры прикреплю

Нужен простой логотип.

Цвета: зеленый или любой оттенок зеленого который уходит в темную палитру. Фон белый

Название: ArmTrans

3 месяца назад
guest_1696617960186
Украина
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
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