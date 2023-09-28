Добрый день.Необходимо выполнить логотип по заданию Задание и пример выполнения прилагаю
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Здравствуйте, мне нужна логотип аватарка на мой начинающий ютуб канал, мне нужен логотип на тему ДональдДак, нужно качество и скорость выполнения, буду рад сотрудничеству.
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