Логотип для детского садика

$12
Логотипы и ЗнакиЗакрыт6 заявок22 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно выполнить логотип для детского садика, чтобы было минималистично, просто, и красиво.

3 месяца назад
guest_1695918086237
Узбекистан
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
1 отзыв(-1)
  • Похожие заказы

  • Логотип - Баннер

    $200

    Здравствуйте, Мне нужен логотип - баннер для моего американского ютуб канала на тему (анимации и нарезки из мультфильмов 8к качества) мне нужна качество и скорость (бюджет 200$) (Чаевые небольшие) (Стиль Иллюстрации, Вектор) (Логотип должен ...

    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Логотип

    $100

    Здравствуйте, мне нужна логотип аватарка на мой начинающийютуб канал, мне нужен логотип на тему ограбление, мне нужно качество и скорость выполнения, буду рад сотрудничеству

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрытнет даты

  • Создание логотипа

    Нужно создать логотип и визитную карточку для компании The Wood Hub Предложить два-три основньіх цвета, шрифтьі и любьіе идеи. Приоритет отдается исполителю с дальнейшей возможностью разработки соответствующего сайта под ключ.

    Логотипы и Знаки14 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад