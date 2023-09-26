Разработать логотип

Здравствуйте, Мне нужен логотип для моего американского ютуб канала на тему (анимации и нарезки из мультфильмов 8к качества) мне нужна качество и скорость (бюджет 180$) (Чаевые небольшие) (Стиль Иллюстрации, Вектор) (Логотип должен быть ( ...