Бюджет обсуждаем Делаю бизнес по автоматизации пользовательских процессов. Тут заказываю логотип Заказываю подобное первый раз, так что наверняка буду истошно тупить. Сорян Пожелания: минимализм. Можно даже просто 1 цвет. Еще мне ...