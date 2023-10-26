Логотип для детейлинг центра (авто тематика)

Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок73 просмотра
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Необходимо сделать логотип для детейлинг центра. Есть пример того, от чего можно оттолкнуться. Нравится лого как выполнен First Class.


Стиль - минимализм. Шрифты надо подобрать красивые


Цветовое исполнение:

  • для черного фона (белый шрифт и акцентно что-то цветное, например красное или оранжевое)

  • для белого фона (варианты предложите)

Варианты исполнения:

  1. Просто Carengineering

  2. Carengineering (снизу - профессиональное дооснащение авто)

  3. Carengineering и основные направления
    - Детейлинг

    - Шумоизоляция

    - Мультимедиа

    - Тюнинг

сайт: carengineering.ru

3 месяца назад
mosalko
Антон 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
23 дня назад
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Выбранный исполнитель
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
14 часов назад
3 месяца назад
$60
4 дня
UAH
Все отлично, спасибо!
Рекомендую Антона как порядочного заказчика. Работать было комфортно, корректные правки. Быстрая оплата. Буду рада сотрудничать и в дальнейшем.