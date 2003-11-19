Привет! Если ты попал в мой профиль, очевидно, ты нуждаешься в ослепительно красивом логотипе или дизайне?

Если ты попал в мой профиль, очевидно, ты нуждаешься в ослепительно красивом логотипе или дизайне? Тебе сказочно повезло, ведь ты попал к кому нужно.

Гарантирую выполненную работу в кратчайшие сроки и в умопомрачительном качестве!

Имею большой опыт в создании логотипов.

Советую сотрудничать со мной,

С уважением, Радмир