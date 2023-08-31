Деньги, Реклама, Боги и Технологии

Здравствуйте. Можно обговорить вознаграждение за сотрудничество и участие в проекте, который будет приносить не только прибыль, но и заботиться о том, чтобы род человеческий процветал и размножался на Земле, как это было во все времена...

Плюньте на интернет! Он вам ничего не дает особенного, кроме пустой траты времени на обсуждение статуса той или иной личности, политической фигуры, кандидатуры!!!

Я предлагаю начать дело американского исследователя и изобретателя Жака Фреско (Аминь!) практически с нуля... Как я это собираюсь сделать, непременно расскажу вам при удобном случае))

Сейчас же требуется рисовать буквы и цифры. А именно, мне нужно получить от вас значимое графическое сочетание идеи технократии и арт-экономики; в данном случае, Жак не рассматривал влияние глобальной молодежной культуры на его собственный проект, проект был абсолютно для всех. Он и являлся, по сути, меритократией. Однако мы не ставим точку в его целях и задачах для 21 века. Я считаю, что сам проект Венера был весьма примечательным для исследования власти вообще. Как исследователь власти, я официально заявляю, что власть является всемогущей финансовой пирамидой. Подводя итог к вышесказанному, я предлагаю вам принять участие в проекте "Венера" в конце тоннеля, в котором вы найдете для себя больше полезной информации, нежели будете ограничиваться только одним проектом.

Готов предложить оптимальную цену за проект!