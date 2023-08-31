Дизайн логотипа

Алмазные бурение и пиление, резка. То есть сквозные и не только сквозные отверстия(дырки) как обычно в бетонных перекрытиях под вентиляции, трубы, коммуникации. Название фирмы " INTELBOHR ", букву есть желание заменить на символ/знак, который ...