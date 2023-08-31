Дизайн логотипа

Логотипы и ЗнакиЗакрыт30 заявок100 просмотров
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Нужно разработать дизайн логотипа для компании по грузоперевозкам. Укажите пожалуйста стоимость и что входит.

4 месяца назад
J93
30 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад