Логотип для компании по механизированной штукатурке

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок171 просмотр
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#1$30

Добрый день, нужно сделать несколько вариантов логотипа для компании по механизированной штукатурке под названием "Штукатур.КО".

Нужно что-то современное

Конкуренты для примера: https://простены-штукатурка.рф/ https://remosnova.ru https://shturatur-st.ru https://www.delaysteny.ru

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demaxweb
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