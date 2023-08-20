Создание лого + favicon

1.Сдержанные но стильные цвета 2.Содержать в себе стоматологическую,художественную и цифровые решения 3.Название Aesthetic Digital Lab
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Здравствуйте, нужно создать логотип в векторе для интим-магазина. Макет главной страницы с лого приложил к ТЗ. Так же нужно создать в SVG формате favicon (пример так же приложил в файле).
Вводные данные для отрисовки логотипа:
Шрифт Bebas Neue, (Book), резкое.
Межбуквенное расстояние 280
Ожидаю на выходе получить исходные файлы и svg.
Напишите пожалуйста цену и сроки.
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