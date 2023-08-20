Создание лого + favicon

Существующий логотип уже устарел и не помещается в круглые рамки аватаров социальных сетей. Нужно сделать его более компактным и современным. Возможно предусмотреть какую-нибудь анимацию, для заставки на Youtube (чтобы стрелки крутились и из малого логотипа ...