Создание лого + favicon

Логотипы и ЗнакиЗакрыт4 заявки6 просмотров
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Здравствуйте, нужно создать логотип в векторе для интим-магазина. Макет главной страницы с лого приложил к ТЗ. Так же нужно создать в SVG формате favicon (пример так же приложил в файле). 

Вводные данные для отрисовки логотипа: 

  1. Шрифт Bebas Neue, (Book), резкое. 

  2. Межбуквенное расстояние 280

Ожидаю на выходе получить исходные файлы и svg.

Напишите пожалуйста цену и сроки. 

4 месяца назад
Tienam
Павел 
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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