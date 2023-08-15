Нарисовать логотип в стилистике рисунка

Требуется нарисовать логотип секонд-хенда в стилистике прикрепленного фото. Идея :

Девушка в полный рост держит в руках тюбик с горчицей и выливает на себя ( прорисовать капли. Горчица капает на желтую одежду : топик и юбка )

Идея в том , что из горчицы получается одежда , на топике надпись «second”, на юбке «hand»