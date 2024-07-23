Графический дизайн и веб-разработка без нервов, с уважением к вашему времени.

@i_delmar

РАСТРОВАЯ • ВЕКТОРНАЯ • ТРЁХМЕРНАЯ ГРАФИКА

Как инструмент, использую новейшие графические редакторы, их так много, что нет смысла перечислять — это даёт возможность творить, создавать буквально всё, начиная полиграфией-оканчивая моделингом. Арсенал макросов с горячими клавишами, придают особое значение ускоренному процессу. Не задаюсь вопросом: «А как это сделать?», даже на оборот, предоставлю конструктивно важный совет и вариант реализации, дабы вместе добиться нужного эффективного результата. Будьте уверены в точных расчётах, создавая конструкции или проектируя интерьер. Финальные макеты вручаю с учётом всех требований производства полиграфии, широкоформатной печати, ЧПУ.

WEB-ПРОЕКТЫ

Отдельное внимание вэб проектированию. Это одно из любимых направлений, в котором активно развиваюсь. Овладев языками программирования HTML,CSS, PHP, JS — создал множество качественных сайтов. Не в правилах использовать шаблонные страницы, только уникальный дизайн и функционал. В итоге, клиент гарантированно получит интернет магазин или лендинг — который будет продавать. А сайт-визитка станет действительно максимально информационным. У Вас есть в наличии сайт, но он устарел или не функционирует должным образом? GO ко мне! Осуществляю качественное администрирование, внося самые сложные на первый взгляд правки. При этом, движок не имеет значения.

АНИМАЦИЯ

Куда же без анимации в 21 веке?!) Скучные статичные картинки или сайты — никому не интересны. А например, динамическое появление вашего логотипа в начале любого ролика — значительно повлияет на интерес зрителя, тем самым, повысив процент вероятности выбора именно вашей продукции.

Удобное сотрудничество. Оплата, как и связь — любыми способами, предпочитаю безопасные сделки. Владею некоторыми языками: Английский; Украинский; Польский — что позволяет выполнять иностранные проекты, с пониманием поставленной задачи. Регулярная связь не позволяющая задержать Вас с ответом.