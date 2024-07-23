Malahey

Иван Малахов Malahey

 
35 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
7 часов назад
2 отзыва
1 новый
Графический дизайн и веб-разработка без нервов, с уважением к вашему времени.

@i_delmar

РАСТРОВАЯ • ВЕКТОРНАЯ • ТРЁХМЕРНАЯ ГРАФИКА

Как инструмент, использую новейшие графические редакторы, их так много, что нет смысла перечислять — это даёт возможность творить, создавать буквально всё, начиная полиграфией-оканчивая моделингом. Арсенал макросов с горячими клавишами, придают особое значение ускоренному процессу. Не задаюсь вопросом: «А как это сделать?», даже на оборот, предоставлю конструктивно важный совет и вариант реализации, дабы вместе добиться нужного эффективного результата. Будьте уверены в точных расчётах, создавая конструкции или проектируя интерьер. Финальные макеты вручаю с учётом всех требований производства полиграфии, широкоформатной печати, ЧПУ.

WEB-ПРОЕКТЫ

Отдельное внимание вэб проектированию. Это одно из любимых направлений, в котором активно развиваюсь. Овладев языками программирования HTML,CSS, PHP, JS — создал множество качественных сайтов. Не в правилах использовать шаблонные страницы, только уникальный дизайн и функционал. В итоге, клиент гарантированно получит интернет магазин или лендинг — который будет продавать. А сайт-визитка станет действительно максимально информационным. У Вас есть в наличии сайт, но он устарел или не функционирует должным образом? GO ко мне! Осуществляю качественное администрирование, внося самые сложные на первый взгляд правки. При этом, движок не имеет значения.

АНИМАЦИЯ

Куда же без анимации в 21 веке?!) Скучные статичные картинки или сайты — никому не интересны. А например, динамическое появление вашего логотипа в начале любого ролика — значительно повлияет на интерес зрителя, тем самым, повысив процент вероятности выбора именно вашей продукции.

Удобное сотрудничество. Оплата, как и связь — любыми способами, предпочитаю безопасные сделки. Владею некоторыми языками: Английский; Украинский; Польский — что позволяет выполнять иностранные проекты, с пониманием поставленной задачи. Регулярная связь не позволяющая задержать Вас с ответом.

#2Создание персонажей
#3Дизайн одежды
#3Разработка фирменного стиля
#4Создание постеров
#8Редактирование изображений
#12Adobe Photoshop
#12Instagram
#17Отрисовка логотипов
#38Создание логотипов
#91Figma
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#265
рейтинг фрилансера
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2 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков+1 новый

Dostigatora
Алексей 
44 года
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
$20
10 баллов
день назад
Лого для компании по привозу авто из стран Азии!
новый отзыв
Создание логотипов
Достойные варианты лого, спасибо! Удачи и развития в дальнейшей работе!
Наивысшая Благодарность! Успехов и развития!
Ответный отзыв
axelf90
Артур 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$25
10 баллов
10 месяцев назад
Создать PSD шаблон для инстаграм постов
Adobe PhotoshopInstagramРедактирование изображенийСоздание постеров
Все быстро и качественно! Рекомендую!
Неимоверно рад сотрудничеству) Великолепный заказчик!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$50/час
от $40от 2 дней
#394
Анимация
нет отзывов
$5/час
от $4от 1 дня
#149
Верстка полиграфии
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#449
3D-графика
нет отзывов
$50/час
от $20от 1 дня
#833
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$500/час
от $400от 7 дней
#2043