Dostigatora

Алексей Dostigatora

 
43 годаРоссия/Уссурийск
3 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$360
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
16
безопасных платежей

  • Губы с надписью в виде татуировки)

    $50

    Отрисовать женские губы (желательно те, которые в прикрепленном материале, но если будут другие более достойные варианты..) с надписью "ЖИВУ МОЮ ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ" в виде татуировки, в цвете, это будет наклейка, контур должен быть чётким, т.к. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Дизайн одностраничного сайта

    Приветствую! Необходимо разработать дизайн одностраничного сайта по готовому ТЗ для действующего магазина дверей DVEREFF25 (межкомнатные, входные и перегородки) для дальнейшей передачи верстальщику. Дизайн должен быть в стилистике фабрики Profildoors сайт https://profildoors.ru Кроме вкладки по входным дверям, она ...

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Завершен
    8 месяцев назад

  • Дизайн визитки салона дверей DVEREFF 25

    $50

    Друзья, приветствую! Необходимо разработать дизайн визитки для салона дверей DVEREFF 25. Визитка должна быть в виде двери с размещенной на ней информацией, эскиз, от которого можно оттолкнуться прилагаю, но жду ваши версии! Текстовка в файле! ...

    Дизайн продукции2 исполнителя
    Завершен
    2 года назад

  • Логотип для бюро авторских туров LINEeXpedition

    В лого должно присутствовать название LINE eXpedition, написанное каким-нибудь необычным шрифтом, вместо буквы X, скрещенные, классический прямой ледоруб и весло для SUP-доски. Касаемо самих туров, это туры по Приморскому краю, России.. Горы, острова, реки, походы с ...

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    2 года назад

  • Разработать лого для магазина дверей!

    $80

    Необходимо разработать лого для магазина дверей Дверефф25. Написание русское и английское Dvereff25. Слоган: НЕ ПРОСТО ДВЕРИ Варианты черным на белом и белым на черном. Эскиз от руки прилагается, но к нему не обязательно привязываться. И прикрепляю лого уже существующей компании ...

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$50
10 баллов
6 месяцев назад
Губы с надписью в виде татуировки)
Благодарю за интересный конкурс!
Всё на высшем уровне, спасибо за работу!
Ответный отзыв
dmitriyon
Дмитрий 
44 годаКазахстан
9 месяцев в сервисе
Был
6 месяцев назад
$30
10 баллов
7 месяцев назад
Дизайн одностраничного сайта
Спасибо за интересный конкурс!
Максимально креативный вариант, спасибо за работу! Но к сожалению не подошел по концепции, поэтому, уверенное второе место!
Ответный отзыв
mariaadesigns
Мария 
30 летРоссия
4 года в сервисе
Была
месяц назад
$50
10 баллов
7 месяцев назад
Дизайн одностраничного сайта
Была очень рада поучаствовать в конкурсе. Спасибо Алексею за победу, интересную задачу и приятное сотрудничество!
Всё четко по ТЗ, всё ровненько и профессионально, заслуженное первое место, Мария, спасибо за работу!
Ответный отзыв
nastasiyazhk
Анастасия 
31 годЧехия
год в сервисе
Была
16 дней назад
$20
10 баллов
7 месяцев назад
Дизайн одностраничного сайта
Спасибо за возможность поучаствовать в конкурсе!
Симпатичный, гармоничный вариант, к сожалению не подошел по концепции. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
16 дней назад
$40
10 баллов
2 года назад
Дизайн визитки салона дверей DVEREFF 25
Спасибо за победу в Вашем конкурсе, буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ольга, спасибо за работу! Всё максимально оперативно и чётко!
Ответный отзыв