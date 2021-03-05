Dostigatora

Отрисовать женские губы (желательно те, которые в прикрепленном материале, но если будут другие более достойные варианты..) с надписью "ЖИВУ МОЮ ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ" в виде татуировки, в цвете, это будет наклейка, контур должен быть чётким, т.к. ...