Dostigatora

Отрисовать женские губы (желательно те, которые в прикрепленном материале, но если будут другие более достойные варианты..) с надписью "ЖИВУ МОЮ ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ" в виде татуировки, в цвете, это будет наклейка, контур должен быть чётким, т.к. ...
Алексей DostigatoraDostigatora
- $50Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
Приветствую! Необходимо разработать дизайн одностраничного сайта по готовому ТЗ для действующего магазина дверей DVEREFF25 (межкомнатные, входные и перегородки) для дальнейшей передачи верстальщику. Дизайн должен быть в стилистике фабрики Profildoors сайт https://profildoors.ru Кроме вкладки по входным дверям, она ...Дизайн сайтов3 исполнителяЗавершен8 месяцев назад
- $50
Друзья, приветствую! Необходимо разработать дизайн визитки для салона дверей DVEREFF 25. Визитка должна быть в виде двери с размещенной на ней информацией, эскиз, от которого можно оттолкнуться прилагаю, но жду ваши версии! Текстовка в файле! ...Дизайн продукции2 исполнителяЗавершен2 года назад
В лого должно присутствовать название LINE eXpedition, написанное каким-нибудь необычным шрифтом, вместо буквы X, скрещенные, классический прямой ледоруб и весло для SUP-доски. Касаемо самих туров, это туры по Приморскому краю, России.. Горы, острова, реки, походы с ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен2 года назад
- $80
Необходимо разработать лого для магазина дверей Дверефф25. Написание русское и английское Dvereff25. Слоган: НЕ ПРОСТО ДВЕРИ Варианты черным на белом и белым на черном. Эскиз от руки прилагается, но к нему не обязательно привязываться. И прикрепляю лого уже существующей компании ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен3 года назад