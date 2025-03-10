Требуется разработать простой минималистичный логотип для компании 'Предел Прочности'. Логотип должен состоять из двух букв 'П', размещенных одна над другой курсивом. Второй вариант включает расшифровку: 'П редел' и 'П рочности'. Ожидаются минимум правок.
Лого для строительной компании!
Всех приветствую!
Необходимо разработать лого для строительной компании, малоэтажное строительство из теплоэффективных плит.
Написание русское и английское ВЕРСТА СТРОЙ и VERSTA STROY.
Цвета на усмотрение дизайнера, совместно подкорректируем.
Эскизы примерные прилагаются, но хотелось бы увидеть ваши варианты, уважаемые дизайнеры, спасибо!
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