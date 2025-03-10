Лого для строительной компании!

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен22 заявки356 просмотров
#1$50
#2$20
#3$10

Всех приветствую!

Необходимо разработать лого для строительной компании, малоэтажное строительство из теплоэффективных плит.

Написание русское и английское ВЕРСТА СТРОЙ и VERSTA STROY.

Цвета на усмотрение дизайнера, совместно подкорректируем.

Эскизы примерные прилагаются, но хотелось бы увидеть ваши варианты, уважаемые дизайнеры, спасибо!

Создание логотипов
3 месяца назад
Dostigatora
Алексей 
44 года
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
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Победители конкурса

Mich_D
Михаил 
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Был
2 часа назад
3 месяца назад
Спасибо за интересные варианты!
Благодарю за интересный конкурс!
VitaKvita
Виктория 
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3 месяца назад
Всё на высшем уровне, спасибо!
Спасибо за конкурс, все отлично! Рекомендую!
Stepan55
Степан 
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Спасибо за разнообразные варианты!
Все отлично! Спасибо за конкурс.

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