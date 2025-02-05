Требуется разработать уникальный логотип для бренда женской одежды. Исполнители должны предоставить свое портфолио и стоимость услуг. Основное внимание уделяется креативности и соответствию стилю бренда.
Разработать логотип для VPN сервиса
Всем привет! Ниже будет основное техническое задание, а в начале я напишу как мы видим процесс работы и что нам бы хотелось получить в результате.
На первом этапе мы хотели бы увидеть от вас 10-15 набросков\идей\образов\концептов логотипа, после чего мы выбираем понравившийся вариант/варианты договариваемся с вами на его проработку.
Техническое задание на разработку логотипа для Sirius VPN
1. Введение
Sirius VPN – это VPN-сервис, который предоставляет пользователям безопасный, быстрый и свободный доступ в интернет, защищая их данные и обеспечивая анонимность. Мы создаём продукт, который борется с цензурой, слежкой и ограничениями, позволяя людям получать доступ к информации без препятствий.
Название Sirius VPN вдохновлено Сириусом – самой яркой звездой созвездия Большого Пса (Canis Major). Это символ надёжности, скорости и ясности, что полностью отражает миссию нашего сервиса: быть путеводной звездой в цифровом пространстве.
2. Основная идея логотипа
Логотип должен визуально передавать безопасность, скорость, анонимность и свободу. В основе символики могут лежать несколько ключевых концепций:
Ключевые идеи для разработки логотипа:
Космическая тематика – звёзды, кометы, созвездия, галактики, световые потоки.
Образ звезды Сириус – самая яркая и узнаваемая звезда созвездия.
Символика Большого Пса (Canis Major) – можно использовать образ пса, стилизованного под звёздную или технологическую тематику.
VPN и защита – щиты, туннели, зашифрованные сети, движение данных в защищённом потоке.
Скорость и динамика – орбиты, кометы, гиперпространственный прыжок, межзвёздные маршруты.
Футуризм и технологии – цифровые узлы, сетевые соединения, минималистичный киберстиль.
3. Основные требования к логотипу
Простота и лаконичность – логотип должен быть легко узнаваемым, хорошо читаемым на маленьких экранах (иконка приложения).
Многозадачность – логотип должен хорошо смотреться как в цветном варианте, так и в монохромном (для печатных и цифровых носителей).
Современный стиль – минимализм, геометричность, технологическая эстетика.
Ассоциация с брендом – логотип должен ассоциироваться с безопасностью, скоростью и открытым интернетом.
Гармония с будущей айдентикой – должны быть учтены возможности его использования в UI/UX, маркетинговых материалах и мобильных приложениях.
4. Цветовая палитра (предпочтительно, но не строго)
Космический синий / Тёмно-синий / Чёрный – фон, глубина, бесконечность космоса.
Неоновый голубой / Светлый бирюзовый/ Серебристый / Белый.
5. Версии: цветной, монохромный, негативный (светлый логотип на тёмном фоне)
6. Дополнительные пожелания
Логотип должен выглядеть фирменно и профессионально уникально, а не как стоковая иконка.
Возможны концептуальные предложения – главное, чтобы логотип как-то соответствовал духу и идее сервиса.
Можно предлагать варианты с шрифтовым логотипом (Sirius VPN), но главный фокус на графический символ.
Заявки фрилансеров
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