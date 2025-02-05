Разработать логотип для VPN сервиса

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Всем привет! Ниже будет основное техническое задание, а в начале я напишу как мы видим процесс работы и что нам бы хотелось получить в результате.

На первом этапе мы хотели бы увидеть от вас 10-15 набросков\идей\образов\концептов логотипа, после чего мы выбираем понравившийся вариант/варианты договариваемся с вами на его проработку.

Техническое задание на разработку логотипа для Sirius VPN

1. Введение

Sirius VPN – это VPN-сервис, который предоставляет пользователям безопасный, быстрый и свободный доступ в интернет, защищая их данные и обеспечивая анонимность. Мы создаём продукт, который борется с цензурой, слежкой и ограничениями, позволяя людям получать доступ к информации без препятствий.

Название Sirius VPN вдохновлено Сириусом – самой яркой звездой созвездия Большого Пса (Canis Major). Это символ надёжности, скорости и ясности, что полностью отражает миссию нашего сервиса: быть путеводной звездой в цифровом пространстве.

2. Основная идея логотипа

Логотип должен визуально передавать безопасность, скорость, анонимность и свободу. В основе символики могут лежать несколько ключевых концепций:

Ключевые идеи для разработки логотипа:

Космическая тематика – звёзды, кометы, созвездия, галактики, световые потоки.

Образ звезды Сириус – самая яркая и узнаваемая звезда созвездия.

Символика Большого Пса (Canis Major) – можно использовать образ пса, стилизованного под звёздную или технологическую тематику.

VPN и защита – щиты, туннели, зашифрованные сети, движение данных в защищённом потоке.

Скорость и динамика – орбиты, кометы, гиперпространственный прыжок, межзвёздные маршруты.

Футуризм и технологии – цифровые узлы, сетевые соединения, минималистичный киберстиль.

3. Основные требования к логотипу

Простота и лаконичность – логотип должен быть легко узнаваемым, хорошо читаемым на маленьких экранах (иконка приложения).

Многозадачность – логотип должен хорошо смотреться как в цветном варианте, так и в монохромном (для печатных и цифровых носителей).

Современный стиль – минимализм, геометричность, технологическая эстетика.

Ассоциация с брендом – логотип должен ассоциироваться с безопасностью, скоростью и открытым интернетом.

Гармония с будущей айдентикой – должны быть учтены возможности его использования в UI/UX, маркетинговых материалах и мобильных приложениях.

4. Цветовая палитра (предпочтительно, но не строго)

Космический синий / Тёмно-синий / Чёрный – фон, глубина, бесконечность космоса.

Неоновый голубой / Светлый бирюзовый/ Серебристый / Белый.

5. Версии: цветной, монохромный, негативный (светлый логотип на тёмном фоне)

6. Дополнительные пожелания

Логотип должен выглядеть фирменно и профессионально уникально, а не как стоковая иконка.

Возможны концептуальные предложения – главное, чтобы логотип как-то соответствовал духу и идее сервиса.

Можно предлагать варианты с шрифтовым логотипом (Sirius VPN), но главный фокус на графический символ.

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