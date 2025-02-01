Дизайн логотипа и фирменного стиля

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Закрыт11 заявок78 просмотров

Требуется дизайнер для создания логотипа и фирменного стиля. Задача включает разработку уникального логотипа, который будет отражать суть компании, а также создание элементов фирменного стиля, таких как цветовая палитра, шрифты и другие визуальные элементы. Ожидается креативный подход и способность работать с различными концепциями дизайна.

Создание логотипов
3 месяца назад
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