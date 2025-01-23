Требуется разработать минималистичный логотип для кофейни с использованием теплой цветовой палитры и стилизованными элементами, такими как чашка кофе или кофейное зерно. Логотип должен быть современным, легко читаемым с мягкими линиями и без засечек. Необходимые форматы: PNG, JPEG, AI, PSD или SVG. Размер логотипа — 3000x3000 px, 300 DPI. Срок выполнения — 3 дня.