Сделать аву для канала

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Закрыт10 заявок61 просмотр

Здравствуйте, нужно сделать аву для крипто канала телеграм в похожем стиле. (Тематика канала арбитраж крипты):

TelegramСоздание аватарок
3 месяца назад
mos_daria74
Дарья 
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