Необходимо разработать логотип для мебельной ассоциации Узбекистана.

Предложить 9 своих вариантов и 1 по описанию заказчика.

Логотип должен состоять из 3 букв UMA, в 2д и в 3д исполнении, где буква u будет сделать элементы флага Узбекистана, m резное дерево с орнаментами и узорами свойственными узбекской культуре, и буква а комбинированный материал для производства мебели.