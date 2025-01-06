Необхідно перемалювати логотип з наданої фотографії, забезпечивши точну відповідність оригіналу. Виконавець може обрати будь-який зручний метод для реалізації завдання.
Логотип
Необходимо разработать логотип для мебельной ассоциации Узбекистана.
Предложить 9 своих вариантов и 1 по описанию заказчика.
Логотип должен состоять из 3 букв UMA, в 2д и в 3д исполнении, где буква u будет сделать элементы флага Узбекистана, m резное дерево с орнаментами и узорами свойственными узбекской культуре, и буква а комбинированный материал для производства мебели.
Заявки фрилансеров
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